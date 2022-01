Sicilia, rinvio apertura scuole: l’appello a Musumeci

PALERMO – Scuola: Codacons esprime perplessità e chiede la chiusura totale. “In Sicilia, dopo i moltissimi appelli al rinvio della didattica in presenza, giunge un provvedimento del governo regionale che rinvia di soli tre giorni la riapertura delle scuole, per consentire di verificare tutti gli aspetti organizzativi a causa dell’aumento dei contagi”, si legge in una nota del Codacons. “I dirigenti scolastici, d’altra parte, sono in difficoltà, a seguito sia della mancata conoscenza dello stato vaccinale degli alunni, avendo il garante privacy escluso la possibilità di richiedere dette informazioni, che dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni sulle FfP2. L’obbligo delle mascherine Ffp2 nelle classi, infatti, ne impone la distribuzione nelle scuole, che, però, al momento non ne posseggono. Le stesse strutture sanitarie sono ormai sature, e dunque da più parti si è chiesta la dad. Ma secondo il Codacons, tre giorni di sospensione non sono la soluzione e di certo non consentono di arrivare sino al superamento del picco dei contagi”, continua la nota.

I dati

E ancora. “Difatti, i dati diramati dal Ministero della Salute nel bollettino quotidiano sull’andamento dell’epidemia mostrano l’Isola al quinto posto per contagi. E l’aumento esponenziale dei ricoveri ha reso necessario attrezzare due ospedali da campo a Palermo, all’ingresso degli ospedali Cervello e Civico. Le strutture ospedaliere siciliane sono travolte; vi sono 75 ricoveri in più in un solo giorno, e a Palermo, Messina e Catania le Terapie intensive Covid sono sature. Ormai i pazienti intubati vengono trasferiti in ambulanza nei centri di provincia. I posti letto di Rianimazione ancora liberi sono meno di 70 sui 204 dedicati in tutta l’Isola. Anche i 1.185 letti riservati nei reparti di area medica sono occupati al 90 per cento. Lo stesso Comitato tecnico-scientifico siciliano chiede all’Assessore Razza la didattica a distanza in tutta la Sicilia per due settimane”, si legge.

L’appello a Musumeci

“Il Codacons, che in questi giorni si è mobilitato appellandosi al buon senso e chiedendo il rinvio dell’apertura delle scuole in Sicilia, evidenzia ancora una volta che i dati di Scozia, Israele e Danimarca sembrerebbero confermare la tesi per cui la variante Omicron, pur essendo molto contagiosa, andrebbe incontro a una rapida discesa fino a esaurirsi in una ventina di giorni. Per questo, conclude il CODACONS, rinnoviamo l’appello al Governo Musumeci ad adottare un provvedimento di chiusura totale delle scuole in Sicilia, disponendo la dad per almeno due settimane. In questo modo, una volta superato il picco e l’emergenza negli ospedali, si potrà tornare alla didattica in presenza”, si legge .



