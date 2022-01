Sistemia Saturnia oggi in campo a Taviano contro il Galatina

ACI CASTELLO – Senza pausa. L’ultima giornata d’andata si era conclusa il 26 dicembre con la vittoria contro l’Us Volley Modica che aveva certificato il brillante sesto posto in classifica a soli tre punti dal primo posto. Situazione frutto di una classifica molto corta ed equilibrata. Per la prima di ritorno oggi, alle 18, a Taviano, la Sistemia Saturnia di Waldo Kantor affronta a domicilio il Galatina, penultima forza del girone blu del campionato di Serie A3. “Oggi – confessa il centrale Cristian Frumuselu – ci aspetta una partita difficile contro una squadra che, nonostante la posizione in classifica, gioca una buona pallavolo. Noi dobbiamo imporre subito il nostro gioco e cercare di limitare il più possibile gli errori”.

In questo periodo natalizio la squadra non si è risparmiata. Ha gettato il cuore oltre l’ostacolo. “Abbiamo lavorato intensamente in questo periodo di feste proprio per non perdere il ritmo che avevamo acquisito alla fine del girone d’andata. Abbiamo disputato a mio avviso un’ottima prima parte, certo, con alcuni alti e bassi su cui dobbiamo lavorare ma come si è visto un po’ tutte le squadre li hanno avuti. Secondo me vincerà proprio la squadra che sarà capace di tenere sempre lo stesso livello di gioco”.

Antonio Smiriglia è pronto al giocarsela. Il centrale calabrese – classe 1988 – ha disputato un buon girone d’andata e punta a ripetersi insieme con tutta la squadra, a soli tre punti dalla coppia di testa. Si riparte da Taviano nel confronto con Galatina che inaugura il ritorno. “Ripartiamo – confessa Smiriglia – con una situazione di classifica molto compatta. Siamo sesti ma a tre punti dalla coppia prima in classifica. Il girone si è confermato all’insegna di uno straordinario equilibrio. Noi abbiamo disputato un grande girone di andata, siamo andati a punti anche nelle partite che abbiamo perso ad eccezione di Lecce. Siamo sul pezzo, ci crediamo. Ora dobbiamo andare in campo con Galatina convinti di fare bene, di portare a casa i tre punti, consapevoli che affronteremo un avversario, penultimo della classifica, ma molto agguerrito. Sul piano personale mi ritengo soddisfatto, ma quel che più conta per me è la squadra. Forza e avanti tutta”.



