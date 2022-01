Aggressioni sessuali di Capodanno a Milano: le vittime salgono a 9

MILANO – Sale a nove, secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, il numero delle vittime delle aggressioni avvenute nella notte di Capodanno in piazza Duomo, a Milano. La procura del capoluogo lombardo, che sta conducendo l’inchiesta per violenza sessuale di gruppo, e la squadra mobile, avrebbe identificato quattro giovani ragazze in più rispetto a quelle coinvolte nei tre episodi conosciuti in cui le ragazze hanno subito abusi e molestie pesanti.



