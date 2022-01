Belmonte Mezzagno, ferito a 17 anni con tre colpi di pistola

PALERMO – È in prognosi riservata il ragazzo di diciassette anni ferito sabato sera al culmine di una lite fra famiglie a Belmonte Mezzagno. Si trova all’ospedale Civico di Palermo. Tre proiettili di calibro 22 lo hanno raggiunto alla gamba, al braccio e alla testa.

Il quadro clinico del padre, 44 anni, pure lui ferito, è molto meno grave.

La lite sarebbe scoppiata per futili motivi: il ragazzo e la fidanzata si erano appartati in via Piersanti Mattarella; sono stati scoperti da uno zio di lei che avrebbe rimproverato in modo energico il giovane. La reazione di quest’ultimo sarebbe stata violenta.

Quindi sono intervenuti altri componenti delle due famiglie. Uno di loro ha fatto fuoco con una pistola ritrovata nel giardino dello zio del giovane ferito. I carabinieri lo hanno fermato su ordine della Procura di Termini Imerese.

Si tratta di un uomo di 52 anni. La pistola aveva la matricola abrasa. Avrebbe cercato maldestramente di disfarsene. I carabinieri hanno eseguito i rilievi e ascoltato una serie di testimoni.



