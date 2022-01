Chiesa, ecco quando monsignor Luigi Renna entrerà a Catania

CATANIA – L’ingresso ufficiale del neo arcivescovo monsignor Luigi Renna a Catania avverrà sabato 19 febbraio alle ore 16.30. Una data che cade tra la fine delle festività agatine e l’avvio del tempo di quaresima. L’annuncio arriva da monsignor Salvatore Gristina che, dopo vent’anni, si rivolge alla Chiesa catanese non più da arcivescovo, ma da amministratore apostolico.

“Con il nuovo arcivescovo abbiamo pensato che sia opportuno stabilire fin da adesso e comunicare subito la data del suo ingresso a Catania”, fa sapere Gristina in una lettera aperta ai fedeli. “Al nostro nuovo Pastore – scrive – ho espresso gioiosa gratitudine da parte di tutti per il primo saluto che ci ha rivolto, assicurandogli che già preghiamo per Lui e ci disponiamo ad accoglierlo come Colui che viene nel nome del Signore”. Gristina ha fatto sapere inoltre che “seguiranno, appena possibile, altre più puntuali indicazioni anche per quanto concerne la conclusione del mio ministero episcopale in questa Chiesa”.



