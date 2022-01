Il nuovo tetto al contante, sanzioni fino a 50mila euro

Il nuovo tetto al contante è in vigore dal primo di gennaio e per chi non lo rispetta la multa potrebbe rivelarsi abbastanza salata. L’anno nuovo ha comportato l’entrata in vigore in Italia dell’ennesima restrizione all’uso del contante. I trasferimenti di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera sono vietati se il loro valore è complessivamente pari o superiore a mille euro.

Il nuovo tetto al contante è dunque fissato al 999 euro e 95 centesimi. Infatti dato che dal 1° gennaio 2018, per motivi legati ai costi della produzione delle monetine da 1 e 2 centesimi, queste non sono più in uso, l’importo da pagare deve essere arrotondato. Se si arrotonda per eccesso allora occorrerà usare un mezzo tracciabile. Diversamente, appunto occorre usare i 5 centesimi e non superare l’importo indicato.

Alte sono le sanzioni. Per le violazioni delle disposizioni sulla limitazione del contante, infatti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a 50mila euro, con il minimo edittale ridotto anch’esso dal primo gennaio 2022.

Deroga per gli straniere

Per gli stranieri che spendono in Italia è prevista invece una deroga. Grazie a essa, per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo effettuati da persone con cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato italiano il limite per il trasferimento di denaro contante è infatti elevato a 15mila euro.

La deroga dei pagamenti è soggetta, però, ad alcuni adempimenti posti in capo a chi prende il denaro: si tratta dell’invio di una comunicazione all’agenzia delle Entrate e del deposito dell’incasso il giorno successivo presso un intermediario autorizzato.

No a operazioni frazionate

Sopra il tetto al contante si deve pagare quindi attraverso strumenti tracciabili e non è possibile frazionare i pagamenti. Secondo la normativa antiriciclaggio si ha frazionamento quando un’operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti viene realizzata attraverso più trance di pagamento, singolarmente inferiori ai limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni.



