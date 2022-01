L’Asp Palermo, 5mila screening oncologici e oltre 2mila vaccini

Diciotto tappe in altrettanti comuni della provincia con 4.880 prestazioni tra vaccinazioni ed esami di screening oncologici, ma soprattutto 6 tumori diagnosticati in una fase precoce con le persone, già, avviate al percorso di secondo livello. È il bilancio dell’Open Day Itinerante organizzato tra novembre e dicembre scorsi dall’Asp di Palermo, un attività che in tempo di pandemia si è potenziata con la somministrazione di oltre 2600 dosi di vaccino.

Da Bolognetta l’11 novembre a Contessa Entellina il 28 dicembre, l’azienda sanitaria provinciale ha accolto 773 donne che hanno effettuato la mammografia a bordo del camper dedicato nell’ambito dello screening del tumore della mammella, mentre sono stati 546 gli esami per lo screening del cervicocarcinoma e 742 i Sof Test distribuiti per la ricerca del sangue occulto nelle feci per lo screening del tumore del colon retto.

“Siamo andati incontro ai cittadini utenti raggiungendoli nei luoghi dove abitano – sottolinea il direttore generale dell’Asp Daniela Faraoni – grazie alla collaborazione dei sindaci del territorio tutte le iniziative hanno registrato una grande partecipazione della gente che ha aderito numerosa ai programmi di screening. I riscontri diagnostici confermano l’importanza della diagnosi precoce e la validità di un modello itinerante che ha consentito a centinaia di persone di effettuare gli esami a due passi da casa. Un modello che verrà riproposto con continuità raggiungendo almeno una volta l’anno tutti i comuni della provincia senza sede screening”.

Ma in tempo di pandemia l’Asp di Palermo ha allestito in ogni tappa dell’Open Day un centro vaccinale itinerante che, nei 18 Comuni raggiunti, ha consentito di somministrare in totale 2.675 dosi (di cui 208 prime, 117 seconde e 2.344 dosi booster). Da domani, l’Open Day Itinerante ripartirà da Ventimiglia di Sicilia dove sono in programma, dalle 9.30 alle 16.30, screening oncologici, vaccinazione anticovid e vaccinazione antinfluenzale.



