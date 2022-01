L’ultimo saluto a Nicola Vox, andato via troppo presto

ADRANO. I messaggi di cordoglio sono stati innumerevoli, segnale dell’affetto che in tantissimi hanno dimostrato nei confronti del 46enne dj adranita Nicola Garofalo. La sua morte improvvisa ha generato un grande tumulto, lui che era parecchio conosciuto per le sue serate in discoteca tra Giardini Naxos e Taormina.

Conosciuto da tutti col nome di Nicola Vox, la notizia della sua morte ha scosso profondamente chi lo conosceva.

Il cordoglio

“Non basterebbero pagine per raccontare quante ne abbiamo combinate… i ricordi e le innumerevoli albe stracolme di risate le porterò con me stanne certo”, “Quando ho iniziato a venire a ballare alle tue serate ho sempre pensato che Tu rappresentavi la categoria come la voce operaia…l’MC, l’hosting the show del popolo. Il vocalist dei siciliani. ( il fatto che scendevi dalla consolle a ballare con noi, mi colpiva enormemente)”, “Ciao Nicola Vox….ora fai ballare anche gli Angeli”, solo alcuni dei messaggi più significativi lasciati sulla bacheca di Facebook.



I funerali verranno officiati nella chiesa Santa Maria degli Angeli ad Adrano, oggi pomeriggio (lunedì) alle 15.30.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI