Maltempo, cade un palo dell’illuminazione nel Palermitano

ISOLA DELLE FEMMINE (PALERMO) – – Un palo dell’illuminazione pubblica per il forte vento è caduto invadendo la carreggiata a Isola delle Femmine, in via Palermo. Una vettura è stata sfiorata dal crollo, ma per fortuna non ci sono stati feriti.

E’ intervenuta la polizia municipale, che ha messo in sicurezza l’area nel paese del Palermitano. Si attende l’arrivo dei vigili del fuoco per la rimozione del palo e l’intervento della ditta che ha in gestione l’impianto e che dovrà verificare le condizioni degli altri pali che si trovano sul lungomare, esposti da anni alla salsedine.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI