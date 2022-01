MESSINA – Condanna a ventidue anni in primo grado per un 57enne sieropositivo di Messina che ha contagiato diverse sue compagne. L’uomo era accusato anche di aver procurato la morte di una donna, tenendole nascosta la sua malattia.

La donna non sarebbe stata curata per l’Aids, con la grave patologia che non gli fu mai diagnosticata, e per questo motivo è in corso una seconda inchiesta a carico dei medici con cui era in cura. Il pm Roberto Conte aveva chiesto per il 57enne la condanna a 25 anni. Impegnati nel processo i legali della parte civile, Bonni Candido ed Elena Montalbano, mentre per l’uomo il legale era Carlo Autru Ryolo.



