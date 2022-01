Sul luogo dell'esplosione anche i carabinieri per degli accertamenti

MISILMERI (PA) – Paura questa mattina a Misilmeri, comune a pochi chilometri da Palermo.

Uno scaldabagno è scoppiato in via Giuseppe La Masa e si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’impianto.

Fortunatamente non si sono registrati feriti e nessun danno strutturale all’edificio.

Sul luogo anche i carabinieri per degli accertamenti.

