Nasce a Catania la “Champion’s School – Master of the live”

CATANIA – È stata costituita lunedì 10.01.2022, presso un noto studio legale della città di Catania, la “Champion’s School/Master of the Life”, un’organizzazione su basi volontaristiche che intende costituire un punto di riferimento per i talenti dello sport, per la formazione civica, per il terzo settore e per la formazione di nuove professionalità.

A dare vita all’associazione sono stati un gruppo di professionisti e tecnici, noti su base nazionale ed internazionale, tra i quali: il giornalista Alfio Spadaro, che è stato chiamato alla presidenza del sodalizio, l’avvocato Enzo Ingrassia, il manager pubblico Puccio Gennarino, il prof. Salvo Bianchetti, docente presso la facoltà di Scienze motorie, il commercialista Salvatore Riccardo Di Gregorio, l’architetto Luca D’Urso, l’avv. Giuseppe Gitto, il prof. Orazio Licciardello, già preside della facoltà di Psicologia, il giornalista Salvo Fleres, il docente Daniele Leotta, il manager sportivo Luca Di Mauro, l’imprenditore Antonino Massimino, il manager Beniamino Cantarella, l’olimpionica e giudice internazionale di ginnastica Maria Cocuzza.



Nei prossimi giorni, una delegazione della “Champion’s School/Master of the Life” incontrerà le autorità cittadine per presentare loro il programma di iniziative per l’anno in corso e l’organizzazione di un convegno riguardante il rapporto tra il mondo dello sport ed il mondo dell’istruzione.

Successivamente, entro il prossimo mese di marzo, prenderanno il via i campionati studenteschi di calcio, il cui calendario è già in fase di stesura, anche se le iscrizioni resteranno aperte ancora per qualche settimana.

“Si tratta della riproposizione di un evento storico,” ha detto in merito il presidente Alfio Spadaro, “che mancava da diversi anni e che, in una fase successiva, riguarderà anche altre discipline sportive, secondo il consolidato schema di quelli che furono i “Giochi della Gioventù” degli anni ‘70, con atletica leggera, nuoto, pallavolo, pallacanestro ed altri sport olimpici e paralimpici.”



“Nei piani della “Champion’s School/Master of the Life”, ha aggiunto il Presidente, “c’è anche l’organizzazione di incontri riguardanti i diritti umani, i diritti di cittadinanza, l’organizzazione didattica e la formazione di livello accademico di professionisti nell’ambito del management sportivo.”

“L’iniziativa,” ha dichiarato da parte sua il responsabile tecnico della manifestazione calcistica, prof. Salvo Bianchetti, che molti ricorderanno alla guida di diverse squadre di calcio di serie nazionali, “costituisce uno stimolo per lo sport e per la cultura tra le giovani generazioni. Chiederemo alle istituzioni locali, alle scuole ed all’Università di starci accanto per sostenere un’attività che vuole rappresentare un preciso punto di riferimento per tutti i giovani.”



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI