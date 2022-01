Palermo, il nuovo capo della Mobile: “Un grande onore” VIDEO

PALERMO – Marco Basile è il nuovo capo della squadra mobile di Palermo.

Viene a dirigere quello che il questore Leopoldo Laricchia definisce, a ragione, uno dei più importante uffici di polizia giudiziaria in Italia. “Un incarico per cui vengono scelti – aggiunge Laricchia – i migliori investigatori”.

La scelta stavolta è caduta su Basile che fino a pochi giorni fa dirigeva la squadra mobile di Catania. Oggi guarda alla storia della squadra mobile palermitana, caratterizzata da grandi successi, “con grandissimo rispetto, ma senza timore” per il nuovo incarico.

L’obiettivo è occuparsi delle “esigenze minute, quelle della cosiddetta microcriminalità, e di profili investigativi di alto livello, legati alla criminalità organizzata”.

Un richiamo alle parole di Laricchia, secondo cui serve la massima attenzione in un momento storico in cui anche a Palermo stanno per arrivare i fondi del Pnnr. Fondi che “possono risvegliare gli interessi della criminalità mafiosa”. Bisogna creare un argine affinché un eventuale interesse criminale “vada incontro alle manette”, spiega Laricchia.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI