Palermo, nessun nuovo positivo: primo calciatore negativizzato

PALERMO – Il ciclo di tamponi molecolari a cui si sono sottoposti oggi i giocatori e lo staff del Palermo non ha evidenziato nuovi soggetti positivi al virus Sars-Cov-2. Contestualmente uno dei primi giocatori risultati positivi ha completato il processo di negativizzazione portando quindi da 20 a 19 i giocatori attualmente indisponibili e in quarantena ciascuno presso il proprio domicilio. Tutti i calciatori risultati negativi al ciclo di tamponi molecolari odierno sono dunque a disposizione di mister Baldini per i prossimi allenamenti.



