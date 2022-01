Pallanuoto: sospese temporaneamente A1, A2 mas e U18

La Federazione Italiana Nuoto comunica che, per garantire il regolare svolgimento dei campionati e in ragione della situazione pandemica Covid-19 in atto, è stata disposta la sospensione temporanea dei campionati nazionali di pallanuoto 2021/2022 di serie A1 maschile e femminile, A2 maschile e U18 maschile, nonché il rinvio dell’inizio dei campionati di serie B maschile e A2 femminile.

La ripartenza dell’A1 maschile è prevista per il 12 febbraio, dell’A1 femminile e dell’A2 maschile il 5 febbraio; durante questo periodo verranno recuperate le partite fin qui rinviate per Covid. L’inizio del campionato di B maschile è programmato per sabato 5 febbraio; il giorno successivo il via dell’A2 femminile.



