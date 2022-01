Saldi, Bivona: “Poco entusiasmo a Palermo, spesa media di 50 euro”

“Si tratta di una cifra modesta, ma non c'è nessuno stupore"

PALERMO – “L’avvio degli sconti in città procede a rilento e senza troppo entusiasmo da parte dei consumatori: a influenzare negativamente il trend degli acquisti, l’emergenza sanitaria in corso”. Ad affermarlo è il presidente della Confederazione Italiana Esercenti Commercianti di Palermo Salvatore Bivona, che commenta gli esiti dei ribassi a pochi giorni dall’inizio della stagione dei saldi in Sicilia.

“La media della spesa per ogni persona è di cinquanta euro – afferma – e si tratta, ovviamente, di una cifra molto modesta, destinata soprattutto alle calzature e agli articoli di abbigliamento legati alle necessità. Nessuno stupore – aggiunge – se si pensa che le limitazioni imposte dalla pandemia si riverberano sugli acquisti: manca lo slancio perché si è consapevoli che le occasioni per fare vita sociale si sono drasticamente ridotte e perché, in molti casi, incertezze e scarsa fiducia nel futuro hanno il sopravvento”.

I numeri registrati ed elaborati dalla CIDEC di Palermo riguardano quattro vie tradizionalmente vocate al commercio: Ruggero Settimo, Libertà, Maqueda e Roma. “I commercianti cercano di mantenere un approccio moderatamente ottimista – spiega Salvatore Bivona – ma appare chiaro che le loro legittime preoccupazioni siano, in realtà, prevalenti. Il trend dei saldi spesso è legato anche ai flussi turistici – prosegue – soprattutto nelle città che vantano, come Palermo, centri storici importanti: se il numero dei visitatori diminuisce, anche le vendite registrano battute d’arresto”.

“Da sottolineare positivamente – conclude Bivona – l’estrema correttezza degli esercenti malgrado le difficoltà economiche in corso: seppure reduci da un periodo nefasto, i titolari dei negozi stanno praticando sconti reali, con un ribasso dei costi oggettivo, all’insegna del massimo rispetto per i consumatori”.



