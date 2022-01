Sanità, la denuncia di Barbagallo: “Cosa accadrà ai Pte catanesi”

CATANIA – “Cosa succede ai Presidi territoriali di emergenza di Randazzo, Grammichele, Ramacca e Mineo? L’Asp di Catania il 31 dicembre ha deciso di chiuderli e dirottare tutti i medici, in servizio in questi Pte, per destinarli ad altri servizi. Ho depositato un’interrogazione urgente per chiederne conto al governo”. Lo dice il segretario e deputato regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo.

“Siamo alle solite – aggiunge Barbagallo – il picco di casi era facilmente prevedibile e l’organizzazione della sanita’ territoriale imponeva misure adeguate per tempo. In questo modo, invece, c’e’ un’evidente carenza di servizi sanitari per un porzione significativa della popolazione della provincia di Catania.



