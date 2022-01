Successo netto a Taviano: la Sistemia s’impone in tre set

ACI CASTELLO – Determinati, cinici e sempre sul pezzo. La Sistemia Saturnia non sbaglia un colpo a Taviano. Supera l’Efficienza Energia Galatina in tre set e in appena 75 minuti di partita, guadagnando un punto all’Aurispa Lecce e sorpassando il Palmi, battuto 3-2 dai leccesi. Il primo posto è ormai a soli due punti. Grande prova di tutta la squadra che si esprime a livelli importante in difesa e in contrattacco nella partita che inaugura nel migliore il nuovo anno e il girone di ritorno. Enrico Zappoli grande protagonista della partita, firma 18 punti e un sontuoso 79% in attacco. Da martedì testa alla sfida casalinga contro il Marcianise, vittorioso sul Modica per 3-0.

IN CAMPO. Contro gli ospiti delle vecchie conoscenze del volley siciliano Lotito, Lentini e Buracci e del nuovo Giljanovic il tecnico castellese Kantor ripropone il sestetto titolare con Cottarelli in regia, Lucconi opposti, Frumuselu e Smiriglia centrali, Zappoli e Gradi di banda, Zito libero

Senza storia il primo set. Il pallonetto vincente di Zappoli, da posto due, e il mani e fuori di Gradi completano la vittoria del primo parziale (25-14) della squadra che sigilla i primi 20 minuti dell’incontro con il 70 per cento di positività in ricezione e il 65 in attacco.

Nel secondo parziale Galatina rialza la testa. Gradi sigilla il 6-4. Lucconi allunga in passo in battuta (9-5). La Saturnia ha la partita sotto contro controllo. I pugliesi riescono con un’impennata di orgoglio a riportarsi sotto (16-18, muro su Lucconi). Ma è un fuoco di paglia. Ci pensano Gradi, Zappoli e Lucconi (53% in attacco con 16 punti), dalla seconda linea, a ristabilire le distanze (17-21). Il primo tempo vincente di Smiriglia e l’errore in attacco locale manda la formazione ospite al doppio vantaggio.

Nel terzo parziale Kantor manda in campo Francesco Andriola che risponde presente. Galatina parte, ma la Saturnia è sul pezzo e dentro il match. Zappoli, in pipe, e Cottarelli di prima intenzione mandano gli uomini di Kantor avanti 8-6. È una cavalcata quella della Saturnia. Non sbaglia un colpo con Lucconi e Zappoli timbrano lo scarto decisivo (19-23). Zappoli si scatena nelle battute in finale dai nove metri con due ace decisivi che chiudono il match.

KANTOR. Molto soddisfatto Waldo Kantor, allenatore della Sistemia Saturnia. “Era importante vincere. Siamo stati concentrati dal primo punto. Tutto ciò si è visto nel fondamentale della difesa e del contrattacco dove abbiamo davvero disputato una grande bella partita della squadra. Zappoli si è confermato un grande laterale, ha risolto diverse situazioni complicate. La battuta è stata molto tattica, non abbiamo sprecato nulla, quando sul gioco avevamo la prevalenza. Tutti i giocatori stanno alzando il loro livello. Ora dobbiamo pensare al Marcianise”.

Efficienza Energia Galatina: La Torre 3, Galasso 9, Pepe 4, Lotito 10, Giljanovic 8, Antonaci 1, Sardanelli (L) , Apollonio (L2), Calò, Lentini, ne: Buracci, De Lorentis, De Matteis. All. Stomeo.

Sistemia Saturnia Aci Castello: Gradi 7, Frumuselu 7, Cottarelli 3, Zappoli 18, Smiriglia 2, Lucconi 16, Zito (L1), Andriola 1, Maccarrone, ne: Battaglia, Di Franco, Vintaloro. All. Kantor.

Arbitri: Marco Colucci ed Eustachio Papapietro.

Set: 15-25, 21-25, 19-25.

I RISULTATI E LA CLASSIFICA

Falù Ottaviano-Maury’s Com Cavi Tuscania – Non ancora disputata; Shedirpharma Massa Lubrense-Wow Green House Aversa 0-3 (18-25, 20-25, 23-25); Dist&Log Marcianise-Avimecc Modica 3-0 (25-21, 25-21, 25-17); OmiFer Palmi-Aurispa Libellula Lecce 2-3 (17-25, 25-16, 21-25, 25-21, 13-15); Efficienza Energia Galatina-Sistemia Aci Castello 0-3 (15-25, 21-25, 19-25); Opus Sabaudia-Con.Crea Marigliano – Non ancora disputata

Riposa: Leo Shoes Casarano

La classifica Aurispa Libellula Lecce 29, Maury’s Com Cavi Tuscania 27, Wow Green House Aversa 27, Sistemia Aci Castello 27, Leo Shoes Casarano 26, OmiFer Palmi 26, Avimecc Modica 19, Dist&Log Marcianise 16, Shedirpharma Massa Lubrense 14, Opus Sabaudia 14, Falù Ottaviano 13, Efficienza Energia Galatina 4, Con.Crea Marigliano 1.

Note: 1 Incontro in meno: Maury’s Com Cavi Tuscania, Wow Green House Aversa, Leo Shoes Casarano, Opus Sabaudia, Con.Crea Marigliano; 2 Incontri in meno: Falù Ottaviano.

Prossimo turno: Con.Crea Marigliano-Efficienza Energia Galatina; Wow Green House Aversa-Opus Sabaudia Ore 16:00; Avimecc Modica-OmiFer Palmi; Leo Shoes Casarano-Falù Ottaviano; Aurispa Libellula Lecce-Shedirpharma Massa Lubrense Ore 16:00; Sistemia Aci Castello-Dist&Log Marcianise

Riposa: Maury’s Com Cavi Tuscania



