Vaccino contro Omicron pronto a Marzo

Il nuovo vaccino contro Omicron «sarà pronto a marzo». Ad affermarlo l’amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla in un’intervista alla Cnbc nella quale ha aggiunto di non sapere se sarà necessaria la somministrazione di una quarta dose del siero.

«La speranza è raggiungere qualcosa che ci garantisca una migliore protezione, in particolare contro il contagio, perché la protezione dal ricovero e dai sintomi gravi è già ragionevole, in questo momento, con gli attuali vaccini – ha spiegato Bourla – fintanto che si fa la terza dose»,

Inoltre, l’Ema ha iniziato a valutare una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio per il medicinale antivirale per via orale Paxlovid. La richiesta è di Pfizer Europe, come fa sapere l’Agenzia del farmaco europea. Il risultato è atteso nelle prossime settimane.

