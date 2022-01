Capaci, atti vandalici nella notte di capodanno: individuati e denunciati

CAPACI (PALERMO) – Sono stati individuati, grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, i responsabili dei danneggiamenti avvenuti a Capaci all’inizio dell’anno.

Si tratta di due persone, una di 30 anni e l’altra di 35. I due sono stati denunciati dalla polizia municipale che ha condotto le indagini.

“Il nuovo anno non si era presentato sotto i migliori auspici, dal momento che proprio nella notte di Capodanno, era stato consumato uno spiacevole e odioso atto vandalico proprio nel cuore del paese, in Corso Domenico Sommariva, in prossimità di alcune attività commerciali, in un luogo peraltro poco distante dalla Chiesa di San Rocco – dice il sindaco Pietro Puccio -“.

“Adesso – ha continuato il primo cittadino del comune a pochi chilometri da Palermo – possiamo finalmente comunicare alla Capaci pulita, alla Capaci perbene, che gli autori del misfatto sono stati tempestivamente individuati, grazie alla sinergica collaborazione degli agenti della Polizia Municipale e dei militari della locale Stazione dei CC, ai cui comandanti va il nostro profondo e sentito ringraziamento, che va esteso ovviamente anche a tutti i componenti dei due corpi in divisa”.



