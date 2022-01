Catania, non si presentano alla polizia giudiziaria: arrestati

CATANIA – In due distinte operazioni, i Carabinieri hanno arrestato due uomini che hanno violato l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria. In seguito alle violazioni la Procura ha emesso un ordine di aggravamento della pena, che è stato eseguito dai militari di piazza Dante e di Mascalucia.

Il trentottenne catanese

Su delega della Procura distrettuale, i Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dalla seconda sezione penale della Corte di Appello di Catania e hanno arrestato un 38enne catanese.

L’uomo, già sottoposto alla misura dell’obbligo di firma per reati precedentemente commessi in materia di droga, in più occasioni non si è presentato presso la polizia giudiziaria e pertanto i militari hanno compendiato le numerose violazioni delle prescrizioni all’autorità giudiziaria, che ha emesso il provvedimento di aggravamento a seguito del quale l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

Il quarantenne di Mascalucia

Sempre su delega della Procura distrettuale, i Carabinieri della Tenenza di Mascalucia in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Catania, hanno arrestato un 40enne del posto. L’uomo ha violato numerose volte la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di maltrattamenti in famiglia e, alla luce delle tempestive segnalazioni dei militari, l’Autorità Giudiziaria ha emesso il provvedimento di aggravamento, seppur in una fase procedimentale comunque caratterizzata dalla non integrazione del contradittorio delle parti, a seguito del quale l’uomo è stato tradotto presso il carcere di Ragusa.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI