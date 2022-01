Catania, hub aperto fino a mezzanotte per gli over 50

La struttura di via del Forcile prolungherà l'orario d'apertura per la vaccinazione obbligatoria dei cittadini al di sopra dei 50 anni

CATANIA – Hub di via del Forcile aperto dalle 20 fino alle 24 a partire da questa sera, per favorire la vaccinazione divenuta obbligatoria da ieri dei cittadini al di sopra dei 50 anni. Lo annuncia il commissario all’emergenza Covid Pino Liberti, che in un video invita chi rientra nella fascia d’età a presentarsi al centro vaccinale. Non occorre prenotazione.

L’appello di Liberti

“Siamo incaricati della vaccinazione dei cittadini al di sopra dei 50 anni – dice Liberti nel video diffuso alla stampa – che da ieri hanno l’obbligo di essere vaccinati. Per questo il nostro hub di via del Forcile sarà aperto dalle 20 alle 24 per favorire questo target. Saremo tutti lì per chi vuole vaccinarsi, sarà una festa”.



