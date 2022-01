Catania, soccorso in mare: tre su una barca a vela alla deriva

CATANIA – Una barca a vela alla deriva, con a bordo tre persone in pericolo di vita, è stata soccorsa ieri mattina dalla Guardia Costiera di Catania. La barca a vela si trovava nella zona di mare a sud della città.

L’operazione di soccorso

L’allarme SAR di ricerca e salvataggio in mare è scattato quando la Sala operativa della Capitaneria di porto di Catania ha intercettato una chiamata di emergenza sulle frequenze radio del canale di soccorso marittimo emesso dall’imbarcazione, che a causa della rottura del timone stava andando alla deriva.

La Guardia Costiera, a cui compete l’organizzazione territoriale preposta alla ricerca e soccorso della vita umana in mare del Corpo delle Capitanerie di porto, ha inviato subito in zona la motovedetta CP 888 sulle coordinate comunicate. Le difficili condizioni marine, con raffiche di vento oltre i 25 nodi, non hanno facilitato le attività di recupero, che comunque sono state portate al termine riuscendo ad affiancare l’unita da diporto a vela, scongiurando un possibile naufragio.

Le operazioni di recupero si sono fortunatamente concluse con la messa in sicurezza dei tre malcapitati e dell’imbarcazione, quest’ultima rimorchiata e ormeggiata presso la banchina del porto di Catania.



