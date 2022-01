‘Cervello’, si sgonfia il tendone: è stato ripristinato

PALERMO– Ieri, all’ospedale ‘Cervello di Palermo, il tendone del posto medico avanzato ha cominciato a sgonfiarsi, forse per un sovraccarico del generatore. C’è stato qualche momento di ansia, mentre i pazienti venivano evacuati fuori dalla struttura. Il problema è stato di lì a poco risolto con la sistemazione del posto medico e le operazioni sono riprese normalmente. Intanto non si ferma l’afflusso dei pazienti Covid. Stamattina sono 64 quelli registrati, con un indice di sovraffollamento del 320 per cento.



