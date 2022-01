Covid-19, ancora code e assembramenti nell’hub di via Forcile

Continuano le code e gli assembramenti nell’hub vaccinale di via Forcile, nell’ex Mercato ortofrutticolo di Catania. Le immagini mostrano, ancora una volta, decine di persone accalcate attorno all’ingresso della struttura all’interno della quale vengono eseguite le somministrazioni del vaccino anti Covid-19. Il contrasto alla pandemia da coronavirus passa da un calendario piuttosto articolato, i cui effetti si vedono anche sull’edificio alla periferia del capoluogo etneo.

Dall’8 gennaio, infatti, è scattato l’obbligo vaccinale per gli over 50 residenti in Italia. E da ieri, 10 gennaio 2022, l’obbligo di super green pass per tutti i mezzi di trasporto pubblici, ristoranti all’aperto, musei, congressi, sport di squadra, palestre, alberghi e strutture ricettive. I risultati pratici delle nuove disposizioni erano evidenti già nei giorni scorsi e lo sono ancora di più oggi.

A partire da questa sera, infatti, per favorire la vaccinazione obbligatoria e distribuire il carico di utenti su più ore, l’hub di via Forcile sarà aperto anche dalle 20 alle 24 per favorire la somministrazione del siero ai cittadini del target sottoposto a obbligo. Non è necessaria la prenotazione.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI