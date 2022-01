Covid-19, le nuove regole per l’accesso al Tar di Catania

“L’assenza del difensore dovuta al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 non costituisce impossibilità a comparire per legittimo impedimento”. Anche il Tar, tribunale amministrativo regionale di Catania, si adatta alle nuove disposizioni per contrastare la pandemia da Covid-19. Così in un decreto firmato ieri dal presidente del tribunale Pancrazio Maria Savasta si mettono nero su bianco le regole da seguire: innanzitutto il Green Pass dovrà essere esibito da tutti per entrare negli uffici giudiziari. “Le esenzioni – si legge – riguardano esclusivamente i testimoni e le parti del processo”. Chiunque altro, invece, dovrà essere in possesso del tanto discusso – e ormai indispensabile – certificato.

Il documento continua poi chiarendo il punto di maggiore interesse: se l’avvocato non c’è perché non può entrare in tribunale poiché senza Green Pass, questo non è un motivo sufficiente per ottenere un rinvio dell’udienza. “I signori avvocati – prosegue il documento – dovranno esibire il green pass all’ingresso dei locali, mantenere il distanziamento e indossare correttamente la mascherina, preferibilmente almeno FFP2“. Tipologia di mascherina, quest’ultima, “vivamente raccomandata, essendo peraltro ormai obbligatoria in parecchi ambiti con affluenza di pubblico al chiuso”.



