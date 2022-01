Emergenza Covid, la mappa dei nuovi posti letto

CATANIA – Il momento è quello della piena: dopo le festività natalizie, gli incontri e le cene, il coronavirus presenta il conto e lo fa sotto forma di contagi in crescita esponenziale. Forme più gravi e ricoveri seguono di due settimane i contagi, come abbiamo imparato negli ultimi due anni, e per fare fronte al grande numero di pazienti in arrivo gli ospedali aumentano i posti letto destinati a malati Covid, o convertono posti già esistenti.

I nuovi posti letto

La buona notizia è che anche in un momento critico come quello che il sistema sanitario sta attraversando nei primi giorni del 2022 i numeri non sono ancora paragobabili ad altre ondate della pandemia. All’Arnas Garibaldi, dove proprio ieri è stata completata la riconversione, al momento sono disponibili 115 posti tra reparto di malattie infettive, pneumologia, medicina interna e medicina in area critica.

A questi vanno sommati anche i 15 posti di terapia intensiva: numeri ancora lontani dai più di 160 posti letto attivi nella stessa azienda ospedaliera nei primi di gennaio del 2021.

Anche al Policlinico Vittorio Emanuele sono stati aggiunti nuovi posti letto, per un totale di 47: 20 in medicina, 20 in chirurgia e 7 in rianimazione. Al Cannizzaro sono stati attivati in queste ore 30 nuovi posti, di cui 20 nel reparto di malattie infettive e 10 a medicina interna.

La provincia

Reparti riconvertiti anche nel resto della provincia: in una nota, l’Asp di Catania ha comunicato stamattina l’attivazione di 20 posti letto di area medica destinati al ricovero di pazienti Covid, di cui 12 nell’ospedale di Biancavilla e 8 in quello di Caltagirone. L’aumento, si legge in una nota dell’Asp, “si è reso necessario a seguito dell’andamento pandemico accompagnato da un incremento cospicuo di ospedalizzazioni”, ed è stato dettato dal Dipartimento per la Pianificazione strategica dell’Assessorato regionale della Salute.

Nell’ospedale di Biancavilla sale così a 40 il numero di posti letto Covid, ai quali si aggiungono gli otto posti in terapiea intensiva. I 12 nuovi posti letto sono destinati al trattamento chirurgico dei pazienti Covid. Nell’ospedale di Caltagirone il numero di posti letto Covid potrebbe essere ancora alzato fino a 18, a seconda dell’andamento della pandemia.



