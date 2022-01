Covid, focolaio nel Nisseno: l’appello del sindaco a vaccinarsi

Assembramenti, cenoni infiniti di Natale o di fine e inizio anno, giocate a carte e poi aperitivi e ritrovamenti al bar. Sicuramente il tutto avrà aiutato parecchio il dilagarsi di casi Covid nella piccola cittadina di Vallelunga Pratameno, in provincia di Caltanissetta, comune di 3 mila abitanti. Il sindaco Giuseppe Montesano ha pubblicato sulla pagina social relativa all’amministrazione comunale, su Facebook, un bollettino allarmante: 119 casi positivi, di cui 42 registrati nelle ultimissime ore. Un dato destinato ancora a salire visto il grande via vai di persone che si recano in farmacia a fare il tampone rapido per scrupolo personale o per aver avuto contatti con una persona positiva. Di queste 42 persone, 1 sarebbe ricoverata all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta in terapia intensiva.

“Dobbiamo stare super attenti”

“Dobbiamo stare super attenti – dice il sindaco Montesano -. La nuova ondata di Covid 19 ha portato parecchi strascichi nella nostra cittadina, ha purtroppo portato in dote tantissimi positivi. Purtroppo il peggio è avvenuto, forse abbiamo abbassato troppo la guardia, ma ormai non possiamo piangere sul latte versato. Dobbiamo però immunizzarci ed invito chi ancora non l’avesse fatto perché nutre dei dubbi a farlo il prima possibile.

A giorni, infatti nella cittadina ci sarà una nuova giornata di vaccinazione ed abbiamo bisogno che partecipiate in tanti. Il vaccino è sicuro ed è l’unico strumento che abbiamo per combattere questa terribile malattia, questo virus maledetto che sta cambiando i nostri modi di fare e la nostra quotidianità. Confido in voi ed auguro a tutti i miei concittadini rimasti colpiti ed adesso in quarantena domiciliare una pronta guarigione. In bocca al lupo a tutti. Io sono con voi sempre e se avete bisogno di qualsiasi cosa non esitate a contattarmi”, conclude. In totale da quando è scoppiata la pandemia a Vallelunga si sono registrati complessivamente 285 casi di positività, ma nessun decesso fino ad oggi. La maggior parte delle persone colpite sono asintomatiche e non hanno nessun problema di salute.

