Covid, l’idea di Inghilterra e Spagna di declassarlo da pandemia e endemia

Covid, l’Inghilterra e la Spagna starebbero lavorando a un piano per declassare la diffusione del Coronavirus da pandemia a endemia. Un cambiamento radicale nella strategia di contrasto del Covid che farebbe dei due Paesi guidati da Boris Johnson e Pedro Sanchez le prime nazioni del Vecchio Continente a trattare il Covid come un’influenza con la quale si deve convivere.

Già da ieri nel regno Unito si fa largo nel mondo politico l’idea di abbandonare il conteggio giornaliero dei contagi e di ridurre la quarantena dei vaccinati da sette a cinque giorni. L’ipotesi che inizia a farsi strada tra Londra e Madrid è che il Covid sia ormai una malattia molto frequente che continuerà a ripresentarsi, ma diventando sempre meno mortale. Secondo alcune voci di corridoio Boris Johnson avrebbe intenzione di allentare le restrizioni da marzo 2022 e vorrebbe abbandonare la gratuità dei test di tracciamento come tamponi e test per la positività al virus che sin qui sono costati alle casse pubbliche sei miliardi di sterline. Anche la Spagna starebbe lavorando in questa direzione cercando anche di allargare il fronte a livello europeo. Non mancano, però, gli scettici di fronte a questo tipo di approccio al Covid e in molti ricordano come lo stesso Boris Johnson abbia dovuto fare marcia indietro sia quando a inizio della pandemia era tra i sostenitori del raggiungimento dell’immunità di gregge (anche se va sottolineato che allora non c’erano i vaccini) sia questa estate quando eliminò tutte le restrizioni nel Paese salvo poi essere costretto a reintrodurle con l’arrivo della variante Omicron e il conseguente congestionamento degli ospedali.



