Fiera, vaccini fino a mezzanotte per gli over 50

Da oggi la Fiera del Mediterraneo di Palermo riapre i cancelli anche di notte, ma solo per gli utenti over 50, che potranno accedere anche senza prenotazione. Come si legge in una nota: ‘L’orario attuale di apertura dell’hub al pubblico per le vaccinazioni, ogni giorno – festivi compresi – dalle 9 alle 19, sarà prolungato fino alla mezzanotte. Potranno accedere solo gli ultracinquantenni per fare prima, seconda o terza dose di vaccino, anche in open day, quindi con o senza prenotazione. L’iniziativa, che riguarda le tre città metropolitane siciliane, Palermo, Catania e Messina, rientra tra gli sforzi profusi dalla Regione Siciliana per agevolare la vaccinazione degli ultracinquantenni, diventata di recente obbligatoria per questa fascia di età’.

Come si accede? ‘L’ingresso alla Fiera del Mediterraneo sarà da via Sadat. Si potrà entrare fino alle 23,30 dopodiché le vaccinazioni andranno avanti fino a mezzanotte e comunque fino a conclusione somministrazioni’.



