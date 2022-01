Grandi elettori: i giallorossi puntano su Di Paola

PALERMO – Pd e M5s: raggiunta l’intesa sul nome di Nuccio Di Paola come delegato per l’elezione del Capo dello Stato. Il fronte giallorosso chiude sul capogruppo del Movimento Cinquestelle, salvo soprese dell’ultima ora il voto compatto dovrebbe convergere sul deputato gelese. Così trapela da una riunione che si è appena tenuta a Palermo subito dopo la fine della seduta d’aula. Le bocche dei deputati restano al momento cucite in via ufficiale, ma non in via ufficiosa. La scelta, una volta accantonata l’ipotesi di ricorrere a un nome “esterno” all’aula, dovrebbe dunque ricadere sul deputato gelese andando a cementare le basi dell’intesa giallorossa. Nel frattempo cresce l’attesa per il voto di domani. Gli occhi sono puntati sulla maggioranza: Musumeci e Miccichè, come da regola non scritta, dovrebbero spuntarla. Ma con quanti voti di scarto? La domanda serpeggia con insistenza nei palazzi palermitani e si fa strada tra chi spera nell’effetto a sorpresa di qualche franco tiratore e chi si augura la tenuta della maggioranza. Domani la risposta.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI