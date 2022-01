GELA (CALTANISSETTA) – Un incendio divampato nella Raffineria Eni di Gela ha fatto scattare il Piano di emergenza generale. Le fiamme, che si levano altissime, si sono sviluppate negli impianti di distillazione dell’Isola 8, pare dopo la esplosione di un forno. Il boato si è sentito distintamente in tutta l’area industriale. Nelle operazioni di spegnimento sono impegnate in questo momento le squadre della rimessa anticendio.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sono state spente dalle squadre antincendio le fiamme divampate nell’impianto. Da ambienti sindacali è stato confermato che non vi sarebbero feriti. Il rogo sarebbe stato innescato dall’esplosione di un forno degli impianti di distillazione dell’Isola 8; sono in corso accertamenti per risalire alle cause. L’esplosione e il successivo incendio hanno provocato un fuggi fuggi generale da parte degli operai, anche dell’indotto, che in quel momento erano al lavoro



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI