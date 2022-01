L’Università di Palermo piange Dora Agnello

Il ricordo commosso dell'Ateneo dove ha lavorato per oltre trent'anni

L’Università degli Studi di Palermo piange la scomparsa di Dora Agnello, dipendente dell’ateneo da oltre trent’anni. La donna era anche attivista dell’Anpi Sicilia e di Flg-Cgil.

Dora Agnello ha prestato servizio presso l’Area Risorse Umane e le Segreterie Studenti dell’Ateneo di Palermo. Attualmente assegnata alla U.O. Lauree, si occupava dei corsi di studio afferenti alla ex Scuola di Scienze di Base e Applicate.

“Era tornata a lavorare presso le Segreterie – ricordano i colleghi con commozione – perché prediligeva il contatto con gli studenti, nei confronti dei quali aveva sempre una parola di sostegno. Dora lascia un ricordo indelebile in tutti noi colleghe e colleghi, con cui ha instaurato un rapporto sempre familiare per via della sua grande umanità, del sorriso coinvolgente e della innata simpatia. Le più sentite condoglianze al figlio Giovanni e ai familiari.”

