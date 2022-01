Palermo, sequestrato impianto sportivo

PALERMO – Il 5 gennaio scorso la struttura sportiva comunale di via Cavalieri di Vittorio Veneto è stata posta sotto sequestro preventivo urgente per ordine della Procura di Palermo, attraverso la sezione di polizia giudiziaria dei vigili urbani. Il 12 gennaio di un anno fa, assistita dall’avvocato Maria Antonietta Falco, Daniela Tamburello, consigliera della VI Circoscrizione, aveva depositato un esposto alla Procura per accertare le responsabilità dell’amministrazione comunale sulla gestione dei beni e dell’area compresa tra il liceo Giovanni Meli e il bene confiscato alla mafia e assegnato dal Comune alla Reset.

La vicenda è stata resa nota dalla capogruppo del M5S al Comune di Palermo, Viviana Lo Monaco. “A seguito del mio esposto, la Reset – spiega Tamburello – ha provveduto a rimuovere la struttura pericolante sul tetto dell’edificio. Sono stata sentita dalla Polizia giudiziaria e ho illustrato le mie preoccupazioni sullo stato di abbandono in cui versava la struttura sportiva comunale abbandonata dal 2018. Avendo ricevuto numerose segnalazioni dai residenti, esasperati dallo stato di abbandono e degrado in cui versa l’area e testimoni di svariati atti vandalici, ho avuto modo di verificare che nella struttura si svolgeva lo spaccio di droga, anche in presenza di minori che, inconsapevoli delle attività illecite, si recavano al campo per giocare a calcio”.

“Malgrado i due anni di mie segnalazioni all’amministrazione comunale e dopo un incontro con il vicesindaco, nulla è stato fatto. Malgrado Viviana Lo Monaco avesse inoltrato, a nome del gruppo, un’interrogazione scritta e una diffida per conoscere le ragioni della mancata riassegnazione e del mancato utilizzo della struttura sportiva e avesse più volte interrogato sull’argomento gli assessori e i dirigenti comunali al ramo”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI