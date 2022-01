Roma, bimba di 4 anni precipita da un balcone: è grave

ROMA – Bimba di 4 anni sola in casa precipita da un balcone al quarto piano. La tragedia si è consumata ieri pomeriggio a Roma, nel quartiere Montesacro. La piccola adesso è in gravi condizioni al policlinico Gemelli della capitale. Precipitata nel vuoto per diversi metri la bimba, di appena 4 anni, è stata soccorsa nel giardino del cortile interno della palazzina. I soccorritori del 118 intervenuti sul posto l’hanno trasportata d’urgenza al policlinico. A Montesacro sono intervenuti anche gli agenti della polizia per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti.



