Asp Palermo, a Ventimiglia di Sicilia 419 dosi di vaccino

PALERMO – A Ventimiglia di Sicilia, nella prima tappa del 2022, i sanitari di Asp Palermo nell’ambito dell’Open day itinerante hanno somministrato 419 vaccinazioni erogando complessivamente 517 prestazioni, comprese 98 esami di screening oncologici. ne dà notizia l’Azienda sanitaria. Grazie alla organizzazione dell’amministrazione comunale, che ha curato le prenotazioni ed allestito i servizi all’interno della scuola elementare, l’attività è andata avanti spedita con l’erogazione delle prestazioni scaglionata lungo tutto il corso della giornata.

Le vaccinazioni sono state somministrate dagli operatori dell’Asp coadiuvati da un presidio vaccinale mobile della Difesa, con 4 postazioni di anamnesi, di cui una dedicata alla fascia pediatrica, 5-11 anni ed altrettante postazioni di inoculazione. Sono state 419 le vaccinazioni, di cui 31 ai bambini under 12, mentre sono state complessivamente 44 le prime dosi, 21 le seconde e 354 quelle booster. Numerosa la partecipazione anche alle attività di screening oncologico. A bordo del camper dedicato, sono state effettuate 34 mammografie, mentre all’interno dell’ambulatorio ginecologico mobile sono stati effettuati 6 Pap Test e 26 Hpv test. Distribuiti anche 32 Sof Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci, nell’ambito dello screening del tumore del colon retto. L’Open Day di Ventimiglia di Sicilia è stata la prima di 28 tappe in programma fino al 13 aprile prossimo.



