Caos per i Tir in via dell’Arsenale, la Lega: intervengano i vigili

PALERMO – “Abbiamo udito, in sesta commissione consiliare, il presidente dell’autorità portuale Pasqualino Monti. Tra i tanti temi che abbiamo trattato c’è stato quello del caos di mezzi pesanti che si viene a creare, frequentemente, in via dell’Arsenale con code che spesso arrivano fino alla via Crispi lato mare – dichiarano il capogruppo della Lega Igor Gelarda insieme alla consigliera Maria Pitarresi -. Questi che stazionano in via dell’Arsenale in attesa di entrare in porto, sono mezzi privi di titolo per viaggiare, cioè senza biglietto e in attesa di ottenerlo. Pertanto non possono entrare nell’area portuale e stazionano in doppia fila, molto spesso con i motori accesi. Chiaramente tutto ciò rende infernale la vita dei residenti di via dell’Arsenale, ma creano disagi a tutti perché spesso le code si allungano fino a via Crispi lato mare”.

“L’unica soluzione – continua la nota della Lega – è la presenza costante della Polizia Municipale che impedisca a questi camion di sostare qui e quindi creare disagi per tutti. Abbiamo convocato la Polizia Municipale proprio perché è un problema che interessa non solo i residenti di quella zona, ma la viabilità di tutti. La via dell’Arsenale è stata già attenzionata da noi, abbiamo già ottenuto la rimozione di parecchi ingombranti e anche la sistemazione di alcune fognature. Tra l’altro, come Lega, ci siamo mossi anche con una petizione perché insieme al largo Villaura e via dei Cantieri via dell’Arsenale venga dotato di impianto di videosorveglianza per evitare lo scempio dell’abbandono dei rifiuti”.



