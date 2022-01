Catania, al via piano riqualificazione piazze

Catania – L’amministrazione comunale di Catania ha dato il via a ‘Catania Spazio Sport’, un piano strategico per la riqualificazione di piazze e aree libere anche attraverso l’attivita’ sportiva di base, un vero e proprio ‘brand’ etneo che accompagnera’ il restyling e la creazione di spazi urbani da riqualificare. Il primo progetto di riqualificazione deliberato dalla giunta Pogliese riguarda piazza Nettuno con una spesa di 540 mila euro di fondi comunitari gia’ stanziati.

L’obiettivo e’ quello di realizzare entro pochi mesi una piazza ‘intelligente’ anche con l’installazione di strumenti di innovazione tecnologica e sociale e di creare un’area attrezzata adibita al fitness e due per il gioco dei bambini. Il sistema d’illuminazione notturna utilizzera’ una palificazione alimentata con cellule fotovoltaiche e saranno installate anche due stazioni di ricarica elettrica. L’area sara’ interamente videosorvegliata per garantire la sicurezza dei cittadini e proteggerla da atti di vandalismo.

“E’ di vitale importanza – ha detto Pogliese – restituire ai cittadini spazi vivibili e attrezzati per la socializzazione. Con il coordinamento dell’assessorato alle Politiche Comunitarie, Transizione green e Sport abbiamo condiviso la necessita’ di coordinare gli interventi e armonizzare secondo una visione che metta al centro l’innalzamento degli indici di qualita’ della vita, l’utilizzo intelligente dello spazio pubblico e lo sport all’aria aperta. Partiamo da Piazza Nettuno ma arriveremo in tempi rapidissimi in ogni zona della citta’, dal centro alla periferia, utilizzando questa impostazione di rigenerazione urbana in una visione connessa puntando al benessere della persona”. (ANSA).



