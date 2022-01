Covid, posti letto e ritardi: Razza sarà audito in Commissione

PALERMO – Posti letto covid: l’assessore Razza sarà audito in Commissione sanità. Si profila una giornata intensa per l’assessore alla salute che dovrà dovrà spiegare perché in Sicilia sono stati realizzati finora soltanto 95 posti letto covid sui 571 finanziati lo scorso anno su input dell’esecutivo nazionale. Alla luce della rimodulazione del piano, il tema tiene banco in questi giorni caldi in termini di aumento dei contagi che sembrano rendere inevitabile l’ingresso in zona arancione e difficoltoso il rientro in aula in presenza (la data più accreditata è quella del 14 gennaio). Intervistato dal nostro giornale l’assessore ha assicurato che “Al 31 marzo saremo al 60% dei lavori previsti”. IN AGGIORNAMENTO



