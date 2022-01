PALERMO – Guardia di finanza e Agenzia delle Dogane in azione al porto di Palermo dove hanno sequestrato 5,8 tonnellate di gas fluorurati in bombole. La merce era stipata all’interno di 2 container provenienti dalla Cina e destinate ad una società di Marsala.

“In particolare, da accertamenti è emerso che si trattava di un tipo di miscela artificiale e, nello specifico, di gas fluorurati a effetto serra creati in laboratorio dall’americana The Chemours Company LLC, utilizzati in una vasta gamma di attività industriali come la refrigerazione, il condizionamento dell’aria e delle pompe di calore”, affermano gli investigatori.

Secondo l’accusa il riscontro sull’effettiva titolarità americana dell’eco-brevetto, operato dai finanzieri e dai funzionari doganali con il Corporate Counsel Intellectual Property dell’americana The Chemours Company LLC, ha permesso di appurare l’effettiva violazione del diritto di proprietà intellettuale per la realizzazione della particolare miscelazione di gas importata nel territorio dello Stato. Il rappresentante legale dell’importatrice marsalese è stato indagato per contraffazione e ricettazione.

