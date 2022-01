Gelarda: “Salme sotto l’acqua al cimitero dei Rotoli”

PALERMO – “Oltre al fatto che il numero delle salme al deposito ai Rotoli è aumentato di nuovo, raggiungendo quasi quota 950, la vergogna di questi giorni é quella delle salme sotto l’acqua“. A dichiararlo è il capogruppo della Lega a Palermo Igor Gelarda.

“Dall’ex vivaio è voltato un pezzo di tetto in plexiglas e alcune salme che si trovano lì sotto sono sottoposte alle intemperie. Sono stati posti dei sacchi di plastica per cercare di coprire alla meno peggio i feretri, ma la vergogna è evidente. Non possiamo continuare a vedere i nostri cari in queste condizioni“.

“I 2 milioni di euro che, con un emendamento della Lega, sono stati stanziati nell’ultima legge di bilancio per l’emergenza dei rotoli, potranno essere utilizzati quando il comune avrà dei progetti esecutivi. Siano essi per la realizzazione di nuovi loculi temporanei oppure per quella di un nuovo campo di inumazione, che sarebbe stato individuato nella sezione 473. Quello che è certo è che il sindaco Orlando – ha concluso Gelarda -, ormai al tramonto della sua carriera politica, che pure in passato ha toccato delle punte di gloria, verrà tristemente ricordato come il sindaco delle 900 bare a deposito“.



