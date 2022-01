AGRIGENTO – Svolta nelle indagini sul danneggiamento della Scala dei Turchi, la famosa scogliera di marna bianca a Realmonte che nei giorni scorsi è stata “sfregiata” con una colata di intonaco rosso gettato dall’alto verso il basso (VIDEO). I carabinieri della Compagnia di Agrigento, coordinati dalla Procura guidata da Luigi Patronaggio, hanno denunciato Domenico Quaranta, 45enne di Favara.

L’uomo avrebbe agito insieme con un complice – G.F. – anche lui denunciato per danneggiamento di bene avente valore paesaggistico. I carabinieri, guidati dal maggiore Marco La Rovere, sono risaliti ad entrambi in breve tempo grazie alle immagini della video-sorveglianza e ad ulteriori accertamenti sulla vendita del prodotto usato. Quaranta è soggetto noto alle forze dell’ordine e alle cronache quale “imbrattatore seriale”.

Lo scorso anno l’uomo fu denunciato dai carabinieri per aver sfregiato, utilizzando una bomboletta spray, il sito naturale di Punta Bianca, “consorella” della Scala dei Turchi. Nel 2006 è stato condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per aver fatto esplodere – l’11 maggio 2002 – una bombola di gas alla fermata Duomo del metrò rosso. Appena un anno prima si era reso protagonista di un episodio simile: aveva fatto deflagrare una bombola di gas da campeggio sui gradini del Tempio della Concordia, nella Valle dei Templi di Agrigento. Dopo la condanna Quaranta è tornato alla ribalta delle cronache per il deturpamento delle bellezze naturali dell’agrigentino. Nel febbraio scorso le telecamere di Striscia la Notizia si occuparono di lui in seguito al danneggiamento di diversi vasi in ceramiche posizionati sul lungomare di San Leone, quartiere balneare di Agrigento.



