Lo spaccio ai tempi del Covid: richieste di pena, 19 imputati NOMI

CATANIA – Michele Balsamo, considerato il nuovo signore di via Della Concordia (o per i catanesi strada Ottantapalmi), rischia una condanna a 20 anni. È stata questa la richiesta di pena del pm Rocco Liguori nei confronti dell’imputato che assieme ad altri 18 sta affrontando il processo abbreviato frutto dell’inchiesta denominata – appunto – Concordia. Le indagini dei carabinieri, culminate del blitz dello scorso anno, hanno documentata la piazza di spaccio creata da Balsamo sulle vie (Cordai e Della Concordia, ndr) dove ci sono la sua abitazione, la stalla e il suo autolavaggio.

A coadiuvare Balsamo nella gestione della bottega dello spaccio la moglie Angela Sapuppo e il suocero Francesco. Per loro due i pm ha chiesto la condanna rispettivamente a 5 e 10 anni. Alle telecamere piazzate dai militari non è sfuggito il momento del battesimo del figlio del capo piazza ‘celebrato’ con fuochi d’artificio stile festa padronale. Un altro tassello per delineare il profilo criminale dell’imputato. Nella requisitoria di Rocco Liguori si sono analizzate anche gli altri filoni dell’inchiesta che hanno portato alla figura di Eugenio Farinella, il ‘tassista della droga’. Che avrebbe garantito ai clienti di un night club la vendita delle dosi a un pezzo maggiorato per il servizio reso. Il magistrato ha chiesto al gup di comminare una pena di 5 anni. Sale invece a nove anni la richiesta di pena nei confronti di Mario Grillo, che avrebbe diretto un gruppo di ‘rider della droga’ per le consegne a domicilio della sostanza stupefacente.

Ma ecco tutte le richieste di pena del pm: Michele Balsamo 20 anni, Alessandro Caltabiano 14 anni, Carmelo Caltabiano 14 anni e 6 mesi, Orazio Fuselli 10 anni e 8 mesi, Giancarlo Manfredi 8 anni, Alessandro Motta 8 anni, Massimo Raia 12 anni, Francesco Sapuppo 10 anni e 8 mesi, Salvatore Caltabiano 6 anni e 6 mesi e 24 mila euro di multa, Antonino Valentino Di Guardo 9 anni 2 mesi e 30 mila euro di multa, Antonino Fuselli 8 anni e 26 mula euro di multa, Giuseppe Minutola 9 anni e 2 mesi e 30 mila euro di multa, Francesco Munzone 6 anni e 22 mila euro di multa, Angela Sapuppo 5 anni e 22 mila euro di multa, Mario Grillo 9 anni e 30 mila euro di multa, William Barbera 8 anni 8 mesi e 30 mila euro di multa, Eugenio Farinella 5 anni e 24 mila euro di multa, Agatino Carnazza 5 anni e 24 mila euro di multa, Alessandro Massimino 1 anno e 6 mesi.

Il proseguimento dell’udienza preliminare sarà incentrato sulle arringhe difensive. E poi arriverà il verdetto.



