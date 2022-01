Palermo, al via al Policlinico i vaccini per i bimbi da 5 a 11 anni

PALERMO – Al via oggi e proseguirà per i successivi mercoledì pomeriggio l’attività vaccinale per i bambini tra i 5 e gli 11 anni dell’Hub Vaccinale del Policlinico di Palermo. La garanzia di un percorso dedicato sia di accoglienza e somministrazione sia di preparazione del vaccino come suggerito dalla Regione Sicilia ha determinato la creazione di una giornata dedicata ai bambini e chiusa agli over 12 per il centro del Ospedale Universitario della Città di Palermo. Già tutti occupati i posti prenotabili su siciliacoronavirus.it.

Per garantire un percorso dedicato oltre ai medici e al personale sanitario ed amministrativo del Centro Vaccinale insistente nell’UO Epidemiologia clinica con Registro Tumori di Palermo e Provincia diretta dal professor Vitale che coordineranno le attività, vi saranno i pediatri, un anestesista pediatrico dell’AOU Policlinico “Paolo Giaccone” a supporto delle attività. Inoltre i tirocinanti del corso di Laurea in Infermieristica e i tirocinanti di Medicina e Chirurgia del Progetto “Ospedale dei Pupazzi” coordinato dalla sede Locale del SISM di Palermo completeranno lo staff a supporto delle attività.



