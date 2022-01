Palermo, chiusi per Covid gli uffici del canile municipale

PALERMO – Chiusi per Covid gli uffici comunali al canile municipale di via Tiro a Segno. La motivazione della chiusura arrivata via mail ai dipendenti a causa della positività di un parente di un impiegato. La struttura resterà chiusa fino a quando non sarà effettuata la sanificazione dei locali. I cani sono accuditi dagli operatori della Reset e dai veterinari regolarmente in servizio.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI