Policlinico, nella sola giornata di ieri oltre 500 somministrazioni di vaccino

CATANIA. Anche oggi i numeri di coloro che si sono sottoposti all’inoculazione antiCovid 19 nel tentativo di immunizzarsi, sono in costante crescita.

Le somministrazioni nel centro vaccinale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” guidata da Gaetano Sirna, nell’edificio 9 di via Santa Sofia, si aggirano intorno alle mille giornaliere, tra prime, seconde e terze dosi per adulti e minorenni.

La parte del leone la fanno le “booster”, oltre 500 nella sola giornata di ieri, seguite dalle prime vaccinazioni dei bambini tra i 5 e gli 11 anni, ben 261 alle quali si aggiungono 55 seconde dosi sempre pediatriche e, quindi, 32 le prime dei ragazzi tra i 12 e i 18 anni ai quali viene proposto il solo vaccino Comirnaty (Pfizer).

L’azienda ospedaliero universitaria ricorda che la vaccinazione in terza dose potrà essere effettuata a partire dal 120° giorno successivo alla chiusura del ciclo primario.

La vaccinazione pediatrica (5-11 anni) continuerà su prenotazione e seduta di vaccinazione dedicata nei giorni di martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14 alle ore 17. Al personale sanitario dell’ospedale si aggiungeranno, a partire da domani, giovedì, i pediatri di libera scelta che hanno stretto un accordo con l’azienda per far fronte all’aumento dell’utenza.

Per garantire assistenza e accessi in sicurezza sono sospese tutte le vaccinazioni in “open day”, tranne, solo per il pomeriggio di oggi, quelle under 18.

Per informazioni, è possibile inviare una email all’indirizzo di posta elettronica [email protected]



