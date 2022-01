La Parlamentare di Forza Italia: "Non sono una disertrice, il mio voto non era un mistero

PALERMO – “Non mi sento una disertrice o peggio vile perché non ho espresso la preferenza per Musumeci durante l’elezione in Aula dei Grandi elettori. Non è notizia celata da mistero il mio esclusivo voto per il Presidente Miccichè. Ho votato con coscienza, in modo secco. Per tale motivo ritengo le parole di Musumeci profondamente offensive”. A riferirlo è la deputata di Forza Italia all’Ars, Daniela Ternullo, dopo le parole pronunciate da Musumeci in un video sui social.

“Per quanto mi riguarda invito la Procura ad indagare sulle proposte irricevibili o intimidatorie che la sottoscritta avrebbe formulato al presidente della Regione. Non penso che ai siciliani interessi chi vada in Parlamento a Roma per l’elezione del presidente della Repubblica. Invito pertanto Musumeci a lavorare con responsabilità. Per quanto mi compete, finora ho sempre lavorato con impegno, dignità e coscienza. Dunque, che il governatore di una Regione possa solo pensare certe assurdità sui deputati è oltremodo grave”.



