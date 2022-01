Accardi: “Non mi aspetto una cessione del Palermo”

PALERMO – “Il mio Palermo era quello di Zamparini, non questo. Mi aspetto che finisca il campionato nel modo migliore possibile sfruttando esperienza e capacità di Baldini, uno che fa il 4-3-2-1 alto. Però modulo è lo stesso di Boscaglia, mi aspetto tanti rinforzi”. Così Beppe Accardi, agente sportivo, intervistato da Tuttomercatoweb, in merito all’attuale situazione in casa Palermo. Il procuratore palermitano ha poi detto la sua sulle trattative per la cessione del club di viale del Fante: “Non me l’aspetto. Leggo che sarebbe condizionata dalla vicenda Di Piazza. Ma non mi sembra che sia così, Di Piazza non c’entra più nulla con il Palermo – ha sottolineato Accardi -. Eventualmente sono fatti personali tra lui e la proprietà attuale. Inoltre mi chiedo quanto valga il Palermo? Non credo nei fondi”.



