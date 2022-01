Covid, scontro sul bollettino giornaliero: basta, va cambiato

Da due anni accompagna gli italiani . Ogni giorno viene stilato il bollettino dei contagi Covid nel Paese. Ma ora è scontro. Secondo alcune voci non serve e distorce la fotografia della realtà.

Si parte dal presupposto che il numero dei tamponi eseguiti è nettamente più elevato rispetto a quelli del passato. Più tamponi si fanno e più aumenta il numero conosciuto dei positivi al virus. Positivi, ma con una grossa fetta di asintomatici.

Sono numeri che spaventano, nel confronto viene fuori un incremento esponenziale, ma per molti non c’è aderenza con la realtà. Anche perché, come dicono gli stessi esperti, la variante Omicron è molto più contagiosa, ma ha conseguenze meno gravi sulla salute dei cittadini.

E allora soprattutto i presidenti di Regione chiedono di rivedere il metodo del bollettino e non inserire più gli asintomatici. Il Comitato tecnico scientifico affronterà la questione nei prossimi giorni. In discussione c’è la corsa a fare i tamponi anche quando la gente sta bene. Forse è proprio il bollettino a contribuire ad una sorta di psicosi. Sarebbe più opportuno precisare quanti sono i ricoverati per Covid e quanti invece si trovano in ospesdale per altre patologie.



