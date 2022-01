Covid, niente ingresso al supermercato e dal medico senza green pass

Si lavora alle ultime limature del nuovo Dpcm interministeriale integrativo al decreto Covid del 5 gennaio che dal prossimo 1 febbraio permetterà di non presentare il Green pass per accedere a una serie di attività e servizi essenziali per la persona.

Le attività a cui si potrà accedere senza presentare la certificazione verde rientrano nelle macro-categorie per soddisfare esigenze alimentari, esigenze sanitarie e di sicurezza e giustizia. In sostanza, per accedere a diverse attività e servizi, non sarà necessario essere in possesso né del Green pass “base”, ottenibile con tampone antigenico valido per 48 ore o con test molecolare con validità di 72 ore, né del Super Green pass, ottenibile con vaccinazione anti-Covid o se si è guariti dal virus. Tuttavia, la mancata presentazione quantomeno del Green pass base, in questi casi, dovrà essere giustificata dai criteri di ‘urgenza’ e ‘indifferibilità’. Ecco dove non sarà più necessario presentare il Green pass dal 1 febbraio.

negozi di alimentari;

supermercati;

esercizi di vendita al dettaglio riforniti dalla piccola e grande distribuzione;

edicole;

tabaccherie;

farmacie;

ambulatori medici;

cliniche;

ospedali;

veterinari;

parti coinvolte in un processo, con meno di 50 anni di età (per cui vige l’obbligo vaccinale).



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI